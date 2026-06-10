Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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10.06.2026 15:42:11
Dow Tumbles 350 Points; US Inflation Rate Accelerates In May
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