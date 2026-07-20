Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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20.07.2026 08:38:30
Dow Tumbles Over 400 Points, Records Weekly Loss: Investor Sentiment Declines, Greed Index In ‘Fear’ Zone
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