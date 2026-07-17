Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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17.07.2026 15:57:07
Dow Tumbles Over 500 Points; Netflix Shares Tumble After Q2 Results
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