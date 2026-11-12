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12.11.2026 06:31:28
DOWA gewährte Anlegern Blick in die Bücher
DOWA präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 313,93 JPY. Im letzten Jahr hatte DOWA einen Gewinn von 121,29 JPY je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DOWA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 241,70 Milliarden JPY im Vergleich zu 157,06 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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