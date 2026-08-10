DOWA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

DOWA hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 396,51 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DOWA 107,50 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 58,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 160,13 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 253,40 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at