DOWA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

DOWA hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 83,06 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 54,93 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat DOWA mit einem Umsatz von insgesamt 181,53 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10,25 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at