Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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11.08.2026 17:30:00

Down 0.5% in 2026, Is Palantir Stock a Buy?

Shares of Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) are down 0.5% year-to-date, underperforming the Nasdaq Composite's roughly 14.4% gain. Much of that underperformance reflects the stock's lofty valuation coming into the year -- not a collapse in demand. In fact, Palantir continues to see explosive growth for its artificial intelligence (AI) platform.Revenue growth has accelerated in every quarter since mid-2023, and the most recent period showed 93% year-over-year growth. With the stock rebounding after strong earnings, the question is whether it is still worth buying.Image source: Palantir Technologies.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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