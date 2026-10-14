Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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14.10.2026 02:00:00
Down 12.5% in 2 Months, Is the Sell-Off in Realty Income a Buying Opportunity for Income Investors?
Realty Income's (NYSE: O) shares have hit a rough patch recently, dropping 12.5% over the last two months ended Oct. 9. The stock didn't fall in sympathy with the overall market, either. The S&P 500 index gained 1.1% during this period.
Realty Income's lagging stock price could signal bigger problems. Or this could present a buying opportunity based on short-term mispricing. How should income-oriented investors view the current situation?
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