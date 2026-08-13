Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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13.08.2026 18:37:00
Down 15% From Its All-Time High, Is Now the Time to Load Up on AMD Stock?
AMD (NASDAQ: AMD) stock has been on a roll in 2026, more than doubling in price so far this year. However, it has lost some value recently and is now about 15% down from the all-time high it set on June 30. The question is, is this pullback warranted, or does it present a smart opportunity to load up on AMD stock?Let's take a look at how AMD is doing as a business relative to how it's priced, and then we can see if it's truly a stock worth buying at these levels.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|440,00
|4,51%
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