Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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31.03.2026 13:24:00
Down 19%, Is It Time to Buy the Dip on Nvidia Stock?
Artificial intelligence (AI) investors haven't had much to cheer about so far in 2026. Most major AI stocks are down, and some are way down.Take Nvidia (NASDAQ: NVDA), for example. Shares of the AI chipmaking champion have fallen 19% from their October high, and in fact are nearing a six-month low:But even after that drop, Nvidia still has a current market capitalization of $4.07 trillion. Can the biggest company in the world still be "undervalued?" Evidence suggests it may be. Here's why it might be time to buy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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