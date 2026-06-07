Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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07.06.2026 11:39:00
Down 20%, Should You Buy Broadcom Stock on the Dip? The Answer Might Surprise You.
The semiconductor sector suffered a brutal sell-off last week, and it started with Broadcom's (NASDAQ: AVGO) latest quarterly earnings report on Wednesday evening. Despite posting a strong result, the company's forward guidance fell short of Wall Street's expectations, which triggered a 20% decline in its stock.Broadcom remains a high-quality business with a strong demand pipeline for its artificial intelligence (AI) accelerators, which are customizable data center chips that have become a popular alternative to the traditional graphics processing units (GPUs) supplied by competitors like Nvidia. Therefore, could the recent dip be a buying opportunity for investors? The answer might surprise you.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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