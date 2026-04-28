ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
|
28.04.2026 23:05:55
Down 20% After Earnings, Should You Buy ServiceNow Stock on the Dip?
The management team tried to ease investor concerns in the conference call with analysts. *Stock prices used were the afternoon prices of April 25, 2026. The video was published on April 27, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ServiceNow Inc
|
23.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
23.04.26
|Warnsignal für SAP? ServiceNow-Aktie fällt trotz starker Quartalsergebnisse (finanzen.at)
|
23.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
23.04.26
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
|
23.04.26
|S&P 500-Papier ServiceNow-Aktie: So viel hätte eine Investition in ServiceNow von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
23.04.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
21.04.26
|Ausblick: ServiceNow öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.04.26
|Schwacher Handel: S&P 500 gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)