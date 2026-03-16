Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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17.03.2026 00:00:00
Down 20% From Its High, Is Tesla Stock a Buy Right Now?
One of the most captivating growth stocks to own in recent years has been that of electric vehicle (EV) maker Tesla (NASDAQ: TSLA). Its CEO, Elon Musk, is always focused on long-term growth opportunities, which attract plenty of investors who are also bullish on his future vision.The next big opportunity for Tesla appears to be in artificial intelligence (AI), with robotics and robotaxis being key areas that Musk is now focused on. While EVs are still a core part of the company's business, the makeup of Tesla's financials may change drastically in the future if Musk's vision comes to fruition.The market, however, has been pulling back of late. The S&P 500 is down around 2% this year, and shares of many growth stocks are down even more. And despite its potential, Tesla is now down around 20% from the 52-week high it reached last year -- is it a good buy on the dip?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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