10.03.2026 22:15:00
Down 22%, Is It Time to Buy CrowdStrike Stock on the Dip?
CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) developed the Falcon cybersecurity platform, which is one of the industry's only holistic, all-in-one solutions. It protects the entire enterprise, from cloud networks to endpoints. It also secures the growing use of artificial intelligence (AI) agents and chatbot applications, which have created new attack surfaces for hackers to exploit.CrowdStrike stock currently trades down 22% from its all-time high, but it's still one of the most expensive stocks in the cybersecurity space. With that said, the company has issued a 10-year forecast that could fuel significant upside in its stock over the long term.Does that mean investors should swoop in and buy the dip right now?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
