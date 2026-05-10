Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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10.05.2026 10:05:00
Down 23%, Is It Finally Time to Buy Archer Aviation Stock?
For growth investors, there is nothing better than a small company that could disrupt a huge industry. And Archer Aviation (NYSE: ACHR) fits the bill with its market cap of just $4.8 billion and plans to pioneer electric vertical takeoff and landing vehicles (eVTOLs) -- an industry that analysts at Morgan Stanley believe could be worth $1.5 trillion by 2040.That said, the stock's performance has been lackluster so far in 2026 -- declining roughly 22% year to date. Let's dig deeper to decide if this dip is a long-term buying opportunity or a sign to avoid the company.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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