Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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21.03.2026 20:05:00
Down 23% This Year, Is It Finally Time to Buy Snowflake Stock?
Shares of data warehouse specialist Snowflake (NYSE: SNOW) have had a disappointing start to 2026. As of this writing, the growth stock is down about 23% year to date.This steep decline, however, comes as the underlying business is showing impressive momentum -- at least on its top line. Additionally, the company's revenue growth rate is accelerating, benefiting from an artificial intelligence (AI) tailwind.For investors who have been watching from the sidelines, a pullback like this in a fast-growing business can look like a tempting opportunity. Is the stock's recent weakness an opportunity?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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