MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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10.11.2026 13:16:00
Down 24% This Year, Is MercadoLibre (MELI) an Obvious Growth Stock to Buy in November?
MercadoLibre (NASDAQ: MELI) is often described as a cross between Amazon.com and PayPal, as it encompasses both a dominant online marketplace (MercadoLibre) and a major "fintech" business (Mercado Pago). You might not have heard of it, though, as it's focused on the Latin American market, which is rather... huge. According to one report, the retail market is valued at $2.0 trillion in 2026 and is expected to reach $3.4 trillion by 2034.
So why is the stock down, and is it worth considering for your portfolio? Let's see.
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