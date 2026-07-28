Time Aktie

Time für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

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29.07.2026 00:15:00

Down 25%, Is It Finally Time to Buy Netflix (NFLX) Stock?

Netflix (NASDAQ: NFLX) has averaged annual gains of 21% over the past 15 years. But in 2026, shares are down 25%. Is this a good opportunity to invest in Netflix?Image source: The Motley Fool.Netflix is a streaming powerhouse, along with Amazon's Prime Video service. Per Evoca.tv, Netflix's recent U.S. streaming market share was 21%, vs. 22% for Amazon Prime Video. The company has boasted that "We are entertaining over half a billion people in more than 190 countries and 50 languages..."Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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