Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|
07.12.2025 17:15:00
Down 27%, Should You Buy Adobe Stock Before Dec. 10?
The tech sector has crushed the S&P 500 in recent years, largely due to outsize gains from semiconductor stocks like Nvidia and Broadcom. But many application software companies have been struggling.Shares of Adobe (NASDAQ: ADBE), a design software specialist, are down about 27% year to date. Here's what investors should look for when Adobe reports earnings on Dec. 10, and if the former market-darling growth stock turned value stock is a buy now.Image source: Adobe.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Adobe Inc.mehr Analysen
