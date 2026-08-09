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WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023

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09.08.2026 11:00:00

Down 29%, Is MercadoLibre Stock a Better Buy Than SpaceX and the "Magnificent Seven" Stocks in August?

In recent trading sessions, high-profile stocks like Space Exploration Technologies, known as SpaceX, have cratered, and large run-ups and massive capital expenditures (capex) cast doubt on many of the so-called "Magnificent Seven" names.Knowing that, investors may want to seek opportunities in other industries. One place to look might be outside the U.S., specifically at Latin American e-commerce giant MercadoLibre (NASDAQ: MELI). Although the consumer discretionary stock may not be well known to many American investors, it offers an opportunity for growth outside of the usual names.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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