Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
|
18.03.2026 20:31:00
Down 29% in 6 Months, Is Ferrari Stock a Buy?
Shares of Ferrari (NYSE: RACE) have hit a rough patch.The stock is down significantly from its 52-week high and has fallen about 29% over the last six months. A drop like this is highly unusual for the iconic Italian luxury automaker, which has historically traded with the stability of a high-end collectible rather than a cyclical car company.But the pullback arguably makes sense. Late last year, the market was spooked by management's updated five-year financial targets presented during its Capital Markets Day, which implied a significant deceleration in the company's top-line growth rate. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ferrari N.V.
|
05.03.26
|Old guard keep their cards close as Mercedes and Ferrari eye titles (Financial Times)
|
10.02.26
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Ferrari auf 430 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
10.02.26
|Ferrari-Aktie mit Kurssprung: Quartalsergebnis besser als erwartet (dpa-AFX)
|
10.02.26
|AKTIE IM FOKUS: Ferrari im EuroStoxx nach Zahlen in der Pole-Position (dpa-AFX)
|
10.02.26
|Ferrari reassures investors with better than expected forecasts (Financial Times)
|
10.02.26
|ROUNDUP: Ferrari schneidet besser ab als gedacht - Aktie erholt sich deutlich (dpa-AFX)
|
09.02.26
|Ausblick: Ferrari präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.01.26
|Spielwarenmesse in Nürnberg: Dann bau dir doch deinen eigenen Ferrari (Spiegel Online)