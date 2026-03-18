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Ferrari Aktie

Ferrari für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

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18.03.2026 20:31:00

Down 29% in 6 Months, Is Ferrari Stock a Buy?

Shares of Ferrari (NYSE: RACE) have hit a rough patch.The stock is down significantly from its 52-week high and has fallen about 29% over the last six months. A drop like this is highly unusual for the iconic Italian luxury automaker, which has historically traded with the stability of a high-end collectible rather than a cyclical car company.But the pullback arguably makes sense. Late last year, the market was spooked by management's updated five-year financial targets presented during its Capital Markets Day, which implied a significant deceleration in the company's top-line growth rate. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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