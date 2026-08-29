Upstart Holdings Aktie
WKN DE: A2QJL7 / ISIN: US91680M1071
|
29.08.2026 02:06:41
Down 30% in 2026, Is Upstart an AI Stock to Buy Right Now?
This AI lender is suggesting the U.S. economy is decelerating. *Stock prices used were the afternoon prices of Aug. 26, 2026. The video was published on Aug.28, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Upstart Holdings Inc Registered Shs
|
03.08.26
|Ausblick: Upstart präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Upstart präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.07.26
|EasyJet: the orange upstart that changed flying prepares to go private (Financial Times)
|
10.07.26
|EasyJet: orange upstart that changed flying prepares to go private (Financial Times)
|
04.05.26
|Ausblick: Upstart informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Upstart legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
02.03.26
|Banking upstart Barrenjoey merges to make a mini-Macquarie (Financial Times)
Analysen zu Upstart Holdings Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Upstart Holdings Inc Registered Shs
|25,06
|-3,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.