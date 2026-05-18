Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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18.05.2026 10:35:00
Down 30% This Year, Is It Finally Time to Buy Global-e Stock?
As inflation stays strong, many consumer-facing companies have been struggling to grow, and the market is pricing worries about the future into many stocks. Global-e Online (NASDAQ: GLBE) isn't a consumer-facing company, but it provides cross-border e-commerce services for a growing list of high-profile retailers, and its stock has been dropping.Down 30% this year, is it finally a buy?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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