WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023

27.02.2026 19:11:00

Down 33%, Is MercadoLibre a Buy After Earnings?

MercadoLibre (NASDAQ: MELI) reported strong fourth-quarter growth across its business, but profitability concerns are weighing on the stock. With shares down 33% from their 52-week high, including a 10% haircut after the earnings announcement, here's what shareholders need to know.*Stock prices used were the morning prices of Feb. 26, 2026. The video was published on Feb. 27, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
