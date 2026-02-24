Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
24.02.2026 15:23:00
Down 34% Already in 2026, Is It Finally Time to Buy ServiceNow Stock?
Shares of enterprise workflow software specialist ServiceNow (NYSE: NOW) have been crushed in early 2026. A pullback like this can create opportunities for investors. But not every sell-off is an overreaction, so investors should look at the company closely relative to its stock's valuation to see whether it's an opportunity.In ServiceNow's case, the underlying business is still putting up spectacular numbers. But has the stock's valuation come down enough to make it a buy, especially given the fast-changing nature of software in an era of AI (artificial intelligence)?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
