Marvell Technology Group Aktie
WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051
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13.08.2026 18:27:00
Down 37% From Its Highs, Is Marvell Technology Stock a Buy on the Dip?
Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) shares are down 37% from their prior high as investors have sold off artificial intelligence (AI)-linked stocks and grown more cautious about aggressive AI infrastructure spending.Despite the negative market sentiment, this pullback looks more like an opportunity than a warning sign. The decline sits in sharp contrast to Marvell's recent 28% year-over-year revenue growth and management's long-term outlook for demand across data center interconnects, switches, and custom chip solutions.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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