Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
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23.03.2026 21:18:58
Down 37% in 2026, Is Figma Stock an Undervalued Stock to Buy?
Figma (NYSE: FIG) stock is falling amid broad stock market declines and rising competition from artificial intelligence.*Stock prices used were the afternoon prices of March 20, 2026. The video was published on March 22, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Figma
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19.02.26
|Figma-Aktie höher: Umsatz höher als von Analysten prognostiziert (finanzen.at)
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18.02.26
|Ausblick: Figma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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03.02.26
|Erste Schätzungen: Figma gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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06.11.25
|Figma-Aktie auf grünem Terrain - Umsatzsprung begeistert Anleger (finanzen.at)
Analysen zu Figma
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