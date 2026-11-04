Down 38%, Is MercadoLibre Stock a Better Buy than SpaceX and the "Magnificent Seven" Stocks in November?

The "Magnificent Seven" stocks, which include Nvidia, Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, and Tesla, offer a certain stability to investors. They are already among the most valuable companies in the world, but they continue to demonstrate growth and potential, which is why the market loves them.

Space Exploration Technologies is not part of the group, although it fits right into the megacap category. Since it's fairly young, and it has the latest technology, the market expects a lot from it. That's why it's worth $1.8 trillion.

But there are plenty of smaller stocks that can offer a lot more to investors. Because they still have so much room to grow, over time, they may perform much better than the megacap stocks.

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