MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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26.06.2026 19:45:00
Down 38% From Its All-Time High, Is MercadoLibre a Buy?
MercadoLibre (NASDAQ: MELI) might not be a household name in the U.S., but Foolish investors know the Latin American e-commerce company as a standout on the stock market.Since its 2007 IPO, MercadoLibre is up more than 5,000%, and it's built an Amazon-like network of businesses as it expands across Latin America, including in logistics, fintech, credit, and asset management. It's also added its Prime-like MELI+ membership program to help lock customers into its ecosystem.While MercadoLibre has continued to put up strong growth numbers, the stock has struggled over the last year, falling 36% in a steady decline.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu MercadoLibre Inc
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24.06.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
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24.06.26
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24.06.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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16.06.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
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16.06.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 sackt ab (finanzen.at)
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16.06.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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13.05.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zum Start im Seitwärtstrend (finanzen.at)
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11.05.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
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