Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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03.08.2026 22:30:30
Down 38% From Its High, Is Bloom Energy Stock a Buy?
Bloom Energy (NYSE: BE) has been one of the hottest energy stocks to own over the past 12 months, rising around 500% during that stretch. Many growth investors see tremendous potential for the business given the mammoth energy needs of data centers, making it a compelling option for artificial intelligence (AI) investors seeking to profit from the tech build-out.Shares of Bloom, however, have been coming under pressure in recent months, giving back some gains as broader market conditions are impacting many tech-related investments. On Monday, the energy stock closed at around $218 -- down 38% from its 52-week high of more than $351. Is now a good time to buy it?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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