Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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14.08.2026 00:09:00

Down 39%, Should You Buy the Dip in Netflix Stock?

Every media giant is being dramatic this year. What else is new, right?Comcast is setting NBCUniversal loose. Lionsgate is standing on the corner of Hollywood and Vine with a cardboard sign. Paramount Skydance won a $111 billion bidding war for Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD) and immediately inherited a dozen skeptical state attorneys general. Even Roku (NASDAQ: ROKU) got a buyout proposal from Fox.Netflix (NASDAQ: NFLX) sighed, refinanced $1 billion of debt, and went back to work. Closing at $74.21 on Aug. 12, the stock is down 39.4% over the past 52 weeks. It's also just 14% above the 52-week low.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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17.07.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Netflix Outperform Bernstein Research
09.07.26 Netflix Outperform Bernstein Research
09.07.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
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