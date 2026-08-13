Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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14.08.2026 00:09:00
Down 39%, Should You Buy the Dip in Netflix Stock?
Every media giant is being dramatic this year. What else is new, right?Comcast is setting NBCUniversal loose. Lionsgate is standing on the corner of Hollywood and Vine with a cardboard sign. Paramount Skydance won a $111 billion bidding war for Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD) and immediately inherited a dozen skeptical state attorneys general. Even Roku (NASDAQ: ROKU) got a buyout proposal from Fox.Netflix (NASDAQ: NFLX) sighed, refinanced $1 billion of debt, and went back to work. Closing at $74.21 on Aug. 12, the stock is down 39.4% over the past 52 weeks. It's also just 14% above the 52-week low.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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13.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
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13.08.26
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13.08.26
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12.08.26
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10.08.26
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06.08.26
|Netflix-Aktie trotzdem schwächer: Spannung vor anstehendem GTA 6 Trailer (dpa-AFX)
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|Netflix-Aktie fester: Bergsteiger und Netflix-Star Nirmal Purja tödlich am Broad Peak verunglückt (dpa-AFX)
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03.08.26
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Analysen zu Netflix Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
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|17.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
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|09.07.26
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|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
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