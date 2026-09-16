Grab Holdings Aktie
WKN DE: A3C8H0 / ISIN: KYG4124C1096
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16.09.2026 04:09:08
Down 40%, Is Grab Stock a Buy in September?
Macroeconomic headwinds are negatively impacting the business.
*Stock prices used were the afternoon prices of Sept. 13, 2026. The video was published on Sept. 15, 2026.
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