Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|
01.11.2026 16:45:00
Down 40%, Is Robinhood Stock a Buy on the Latest Dip?
Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) shares have continued to struggle, with the stock down about 40% from its all-time highs. It's trended downward since late September, and a disappointing after-the-bell third-quarter earnings report on Oct. 27 only compounded its malaise.
Let's take a closer look at the broker's results and prospects to see if this dip is a buying opportunity.
For the fourth consecutive quarter, Robinhood saw a significant decline in cryptocurrency revenue, which took away from what otherwise was a solid report. Once one of the online broker's biggest growth drivers, its Q3 crypto revenue plunged 55% to $120 million.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Robinhood
|
26.10.26
|Ausblick: Robinhood gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.10.26
|S&P 500-Papier Robinhood-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Robinhood-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
18.10.26
|Coinbase, Strategy, Robinhood und Block vor den Quartalszahlen: Darauf sollten Krypto-Anleger achten (finanzen.at)
|
15.10.26
|S&P 500-Wert Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Robinhood von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: Robinhood verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.10.26
|Cathie Wood trennt sich von Robinhood-Aktie: ARK setzt auf KI und Rüstung (finanzen.at)
|
08.10.26
|S&P 500-Titel Robinhood-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Robinhood von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
Analysen zu Robinhood
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Robinhood
|75,88
|-3,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.