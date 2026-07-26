ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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26.07.2026 19:45:00
Down 40% on the Year, Is ServiceNow Stock a Buy as Its Subscription Revenue Surges 25%?
ServiceNow (NYSE: NOW) continued to deliver excellent revenue growth when the software-as-a-service (SaaS) company reported its Q2 earnings; however, it once again wasn't enough to lift the beaten-down stock. There has been a narrative that AI will disrupt the software layer, and as a result, SaaS stocks have seemingly been able to do no right. As a result, ServiceNow stock is down 40% on the year.While its stock has been struggling, ServiceNow has shown no signs of its growth slowing down. The company's platform is the backbone of its customers' entire software stacks, and it's been seeing strong growth with both its AI and cybersecurity offerings.For Q2, ServiceNow's revenue jumped 24% year over year to $3.99 billion, while its adjusted earnings per share (EPS) rose 11% to $0.90. That was above the $0.86 in adjusted EPS and $3.93 billion in revenue that analysts were expecting. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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