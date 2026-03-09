The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
|
09.03.2026 17:51:00
Down 44%, the Market Is Dumping Bitcoin: Here Are Its 3 Biggest Trillion-Dollar Competitive Risks
The critics are cheering from the sidelines. Bitcoin (CRYPTO: BTC) isn't holding up to its perception as a store of value and hedge against macro and geopolitical uncertainty. As of March 5, it trades 44% off its peak from last October.Financial markets are complex, so it's not always easy to find a clear explanation for any asset's price action. While I believe the superior cryptocurrency has immense long-term upside, it's facing three big trillion-dollar competitive risks right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Here
Analysen zu Here
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.