Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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25.06.2026 19:41:35
Down 46%, Is Netflix a Better Buy than SpaceX and the "Magnificent Seven" Stocks in July?
Once upon a time, Netflix (NASDAQ: NFLX) was a component in that era's "Magnificent Seven" club. I'm reminiscing about the FANG or FAANG groups, of course.Netflix was the "N" in both of these market-moving stock lists. The original 2013 handful also included Facebook, Amazon (NASDAQ: AMZN), and Google. Apple (NASDAQ: AAPL) added another "A" four years later. But the FANG/FAANG lists are so old that Facebook changed its name to Meta Platforms (NASDAQ: META), and Google is now known as Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL).Over the years, Netflix fell out of favor while the Magnificent Seven became market darlings. More recently, investors got excited when Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), better known as SpaceX, entered the market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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