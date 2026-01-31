Oracle Aktie

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

<
31.01.2026 11:45:00

Down 47%, Is Oracle a No-Brainer Buy Now That It Owns a Stake in TikTok?

Oracle (NYSE: ORCL) popped 3% on Monday after TikTok published a press release outlining details of the newly formed TikTok U.S. Data Security Joint Venture.Oracle, private equity firm Silver Lake, and Abu Dhabi-based investment company MGX each hold 15% equity stakes in the joint venture and will serve as its managing investors. A slew of nonmanaging investors own a total of 35.1%, and China-based ByteDance will retain the remaining 19.9%.U.S. user data will be hosted on Oracle Cloud, with Oracle serving as the "trusted security partner" for software assurance.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel

NOW Inc When Issued 12,70 1,60% NOW Inc When Issued
Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs 83 250,00 -5,42% Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
Oracle Corp. 138,90 0,94% Oracle Corp.

