Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
31.01.2026 11:45:00
Down 47%, Is Oracle a No-Brainer Buy Now That It Owns a Stake in TikTok?
Oracle (NYSE: ORCL) popped 3% on Monday after TikTok published a press release outlining details of the newly formed TikTok U.S. Data Security Joint Venture.Oracle, private equity firm Silver Lake, and Abu Dhabi-based investment company MGX each hold 15% equity stakes in the joint venture and will serve as its managing investors. A slew of nonmanaging investors own a total of 35.1%, and China-based ByteDance will retain the remaining 19.9%.U.S. user data will be hosted on Oracle Cloud, with Oracle serving as the "trusted security partner" for software assurance.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
28.01.26
|US-Tiktok kämpft nach Neuordnung mit technischen Problemen (dpa-AFX)
|
27.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.01.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
26.01.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
26.01.26
|Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen S&P 500 mittags steigen (finanzen.at)
|
26.01.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Start fester (finanzen.at)
|
26.01.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
23.01.26
|Oracle-Aktie gibt nach: Neue US-Firma von TikTok steht (dpa-AFX)
Analysen zu NOW Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|12,70
|1,60%
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|83 250,00
|-5,42%
|Oracle Corp.
|138,90
|0,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.