Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
21.09.2026 13:52:00
Down 47% From Its All-Time High, This Is the Most Undervalued Cryptocurrency to Buy Right Now
Ethereum (CRYPTO: ETH) is down a stunning 47% from its all-time high of $4,954 reached last August. It currently trades for just $2,600. With the Clarity Act now in limbo after a failed Senate vote in September, Ethereum might trade still lower by the end of the year.
This mix of negative momentum and investor skepticism, though, might have created a unique buying opportunity for crypto investors. In fact, Ethereum might just be the most undervalued cryptocurrency to buy right now. Here's why.
Ethereum remains the undisputed leader in decentralized finance (DeFi), accounting for a whopping 56% of Total Value Locked (TVL) in the crypto world. No other blockchain even comes close.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Time Inc When Issued
Analysen zu Time Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen. Die US-Börsen dürften zulegen. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.