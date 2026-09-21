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WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

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21.09.2026 13:52:00

Down 47% From Its All-Time High, This Is the Most Undervalued Cryptocurrency to Buy Right Now

Ethereum (CRYPTO: ETH) is down a stunning 47% from its all-time high of $4,954 reached last August. It currently trades for just $2,600. With the Clarity Act now in limbo after a failed Senate vote in September, Ethereum might trade still lower by the end of the year.

This mix of negative momentum and investor skepticism, though, might have created a unique buying opportunity for crypto investors. In fact, Ethereum might just be the most undervalued cryptocurrency to buy right now. Here's why.

Ethereum remains the undisputed leader in decentralized finance (DeFi), accounting for a whopping 56% of Total Value Locked (TVL) in the crypto world. No other blockchain even comes close.

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