Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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03.08.2026 06:00:00

Down 48%, Is Oracle Stock a Buy Right Now?

Oracle (NYSE: ORCL) stock has been a big disappointment for shareholders lately, plunging 48% over the past 12 months. The latest declines came after the company's leadership said Oracle will spend up to $70 billion in capital expenditures (capex) in fiscal 2027.Tech investors have been growing impatient with what they believe is excessive artificial intelligence (AI) infrastructure spending, regardless of how that spending will translate into revenue and earnings. But Oracle's AI spending likely isn't as bad as investors fear. Here's why buying Oracle stock could be a smart move right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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