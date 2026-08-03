Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
03.08.2026 06:00:00
Down 48%, Is Oracle Stock a Buy Right Now?
Oracle (NYSE: ORCL) stock has been a big disappointment for shareholders lately, plunging 48% over the past 12 months. The latest declines came after the company's leadership said Oracle will spend up to $70 billion in capital expenditures (capex) in fiscal 2027.Tech investors have been growing impatient with what they believe is excessive artificial intelligence (AI) infrastructure spending, regardless of how that spending will translate into revenue and earnings. But Oracle's AI spending likely isn't as bad as investors fear. Here's why buying Oracle stock could be a smart move right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
28.07.26
|Teure KI-Infrastruktur: Bringt die hohe Verschuldung von Oracle die Tech-Branche unter Druck? (finanzen.at)
|
28.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Oracle-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
28.07.26
|Warum Experten bei der Oracle-Aktie und zwei weiteren Werten riesiges Potenzial sehen (finanzen.at)
|
27.07.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
21.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.07.26
|Oracle could face $7bn collateral bill for Wisconsin data centre (Financial Times)
|
20.07.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
20.07.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 mittags mit Kursplus (finanzen.at)