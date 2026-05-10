HOPE Aktie
WKN DE: A2APUA / ISIN: JP3837640006
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10.05.2026 05:30:00
Down 48% in 6 Months, Is There Any Hope for Solana?
Solana (CRYPTO: SOL) has shed about 48% of its value in just the last six months. The meme coin frenzy that once powered Solana's trading activity has become a reputational liability, and the broader crypto sell-off since October 2025 has compounded the damage substantially.But declaring the blockchain a lost cause as an investment would be hasty. The network's technical roadmap and institutional partnerships tell a more complex story than the price chart suggests. Here's what's dragging the coin down, and what could pull it back up over the next couple of years.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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