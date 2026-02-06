Aviation Holdings Group Aktie
|
06.02.2026 13:45:00
Down 50% From Its High, Could Now Be an Opportune Time to Buy Joby Aviation Stock?
It's been a tough start to 2026 for Joby Aviation (NYSE: JOBY). The stock is down about 20%, which is a continuation of a broader decline that began in the latter half of 2025. The electric vertical take-off and landing (eVTOL) stock still has a fairly hefty market capitalization of around $9.6 billion, but it has been shrinking rapidly of late.The stock is now down around 50% from its high. But with some promising opportunities in the emerging eVTOL market, is this a good stock to buy right now, or could there be more pain to come for Joby shareholders this year?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Akt
Analysen zu Aviation Holdings Group Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Joby Aviation Incorporation Registered Shs
|10,52
|11,21%
|NOW Inc When Issued
|14,20
|2,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.