Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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14.09.2026 00:00:00
Down 50% Over the Past Year, Is It Time to Back Up the Truck and Buy Oracle Stock as Revenue Surges?
Oracle (NYSE: ORCL) shares were unable to gather any momentum despite soaring revenue and a robust backlog. The stock is down around 50% over the past year, as investors continue to fret more about the company's capex spending than its growth.
With one of the best growth opportunities in the cloud computing space, let's see if now is the time to go all in on Oracle shares.
At one point last year, investors were celebrating Oracle's push to become a cloud leader, with the stock more than doubling in less than six months. However, that sentiment has done a complete 180-degree turn, with the stock round-tripping its gains.
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|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|80 100,00
|-2,23%
|Oracle Corp.
|124,80
|-3,87%
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