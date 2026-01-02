Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|
02.01.2026 07:00:00
Down 57%, Is Nike Stock a Buy in 2026?
It may be hard to believe it now, but there was a time when Nike (NYSE: NKE) was a Wall Street darling. From its IPO in 1980 to its peak in late 2021, the company created boatloads of investor value by establishing an aspirational sports-adjacent brand while leveraging low-cost production in China and other Asian countries. Expansion into those very same markets promised to deliver sustainable long-term growth. Over the last four years, Nike's value proposition has steadily eroded. Its direct-to-customer pivot failed, and buyers are losing interest in many of its most important markets. Let's dig deeper to determine if this crisis is a buying opportunity for new investors -- or a sign to stay far away.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
