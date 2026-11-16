Shares of Rocket Lab (NASDAQ:RKLB) have been in a free fall over the past six months, losing more than half of their value during that stretch. Investors may have been diverting more money toward Space Exploration Technologies Corp., which is run by Elon Musk and went public in June. Plus, delays involving Rocket Lab's Neutron rocket may have also discouraged investors of late.

The end result is that a once-hot growth stock is now down 60% from its 52-week high of more than $151. Could now be a great time to invest in Rocket Lab?

Image source: Getty Images.

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