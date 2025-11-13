Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
13.11.2025 10:50:00
Down 65% From Its All-Time High, Could This Beaten-Down Dividend King Stock Finally Turn the Corner in 2026?
You can't deny that Target (NYSE: TGT) has been one of the premier retail stores in the U.S. for decades. However, this historical prestige hasn't kept the company's stock from going on a prolonged slump over the past few years.From March 20, 2020, (the bottom of the COVID-19 bear market) to Aug. 13, 2021, Target's stock surged an impressive 168%, hitting an all-time high. Unfortunately, since then, the stock has plummeted by 65%. Just this year, shares lost more than a third of their value through the beginning of November.Needless to say, this is less than ideal and has frustrated investors. But with the stock as beaten down as it is, is 2026 shaping up to be the year of the return? Let's take a look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Time Inc When Issuedmehr Nachrichten
Analysen zu Time Inc When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!