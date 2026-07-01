Adyen Aktie
WKN DE: A2PZ8R / ISIN: US00783V1044
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01.07.2026 12:30:00
Down 72% From Its Highs, Is Former Market Darling Adyen Stock Finally a Buy?
Although the broader market has soared amid the artificial intelligence (AI) boom, many stocks that were huge winners during the COVID-19 pandemic are still faltering. There may be no better example than Adyen (OTC: ADYEY). The payments giant is down 72% from its 2021 high, severely underperforming the market.Investors are concerned about some slowing growth and a recent executive departure. However, if you look at the company's financial performance, you'll see it has created significant long-term value. Does that make this former market darling a buy in 2026?First, let's talk about the bad. In early 2026, Adyen revised its revenue growth outlook for the year to a range of 20% to 22%, which was below its initial projections and analyst expectations of closer to the mid-20s. The revision led to a sharp drop in the stock price.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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