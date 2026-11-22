SoundHound AI Aktie
WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071
|
23.11.2026 00:50:02
Down 75%, SoundHound AI Stock Needs This 1 Thing to Happen by 2027
This is why you should always wait for evidence before trading on your thesis.
Back in June, I started rethinking my bearish outlook on artificial intelligence (AI) voice chatbot specialist SoundHound AI (NASDAQ:SOUN). I suggested investors should keep an eye on the company.
Since then, its stock has fallen 54%. Over the past year, it's down 75%. Boy, am I glad I didn't recommend buying it in June!
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SoundHound AI
|
05.08.26
|Ausblick: SoundHound AI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu SoundHound AI
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SoundHound AI
|2,37
|-9,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.