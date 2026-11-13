TMC The Metals Company Aktie

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WKN DE: A3C20W / ISIN: CA87261Y1060

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13.11.2026 15:45:02

Down 75% From Its High, Is TMC The Metals Company Stock a Buy?

Right now, in the Pacific Ocean, billions of potato-sized rocks are scattered across the ocean floor. These lumpy, ugly-looking rocks -- also called polymetallic nodules -- contain critical metals that are becoming increasingly difficult to source and mine on land, including nickel, copper, cobalt, and manganese.

Nobody can mine these nodules right now; nobody, indeed, has the legal right to commercialize them. TMC The Metals Company (NASDAQ:TMC), however, is trying to become the first.

If it does get the right to mine, TMC stock could become a winner overnight. But don't get me wrong: There is no guarantee this company will ever send its nodular collectors to the seafloor -- not anytime soon, at least.

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