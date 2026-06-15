RH Aktie
WKN DE: A2DJTU / ISIN: US74967X1037
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15.06.2026 16:23:00
Down 75% in 5 Years, Is RH Stock Finally Positioned for a Turnaround?
The past five years have been a difficult stretch for the stock of luxury furniture company RH (NYSE: RH), which is down more than 75% in that span. The home furnishing industry has been hit with a perfect storm of prior demand pull-forward due to COVID restrictions, low housing turnover, and tariffs.Despite delivering first-quarter revenue results that topped its prior guidance, RH stock slid as it issued a cautious second-quarter forecast. Let's take a close look at RH's results and prospects to see if a turnaround could be in store.Despite facing an incredibly difficult furnishing environment, RH has been putting up respectable results as it expands its brand to Europe through the opening of grandiose galleries.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu RH
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10.06.26
|Ausblick: RH legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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30.03.26
|Ausblick: RH gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu RH
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