Duolingo Aktie
WKN DE: A3CWBB / ISIN: US26603R1068
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31.03.2026 18:23:00
Down 80%, Is Duolingo Stock a Buy Now?
Shares of Duolingo (NASDAQ: DUOL) have fallen more than 80% from their height, a sharp reversal for one of the market's former high-growth favorites. After peaking above $500, the stock now trades closer to $100. That kind of drop naturally raises a key question: Is this a buying opportunity or a warning sign?To answer that, you need to understand why the stock fell and what the company is doing now to improve the situation.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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