Duolingo Aktie

Duolingo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CWBB / ISIN: US26603R1068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
31.03.2026 18:23:00

Down 80%, Is Duolingo Stock a Buy Now?

Shares of Duolingo (NASDAQ: DUOL) have fallen more than 80% from their height, a sharp reversal for one of the market's former high-growth favorites. After peaking above $500, the stock now trades closer to $100. That kind of drop naturally raises a key question: Is this a buying opportunity or a warning sign?To answer that, you need to understand why the stock fell and what the company is doing now to improve the situation.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Duolingo Inc

mehr Nachrichten